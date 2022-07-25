وفاق سطيف يعلن فسخ عقد بلعريبي

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، عن فسخ عقد اللاعب، حسين بلعريبي، بالتراضي بين الطرفين.

وجاء في بيان إدارة النسر السطايفي، أمس الأحد، عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك:”توصلت إدارة وفاق سطيف إلى إتفاق، مع اللاعب حسين بلعريبي بفسخ عقده”.

وأضاف البيان:”تم توقيع برتوكول تلقي مستحقات اللاعب العالقة على ثلاث دفعات وفق الإتفاق المبرم بين الطرفين.

وختم بيان الفريق، بشكر اللاعب على ما قدمه للنادي، كما تمنت إدارة الوفاق التوفيق للاعب في بقية مشواره.