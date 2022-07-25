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الرياضة

وفاق سطيف يعلن فسخ عقد بلعريبي

بقلم فيصل زيان بوزيان
وفاق سطيف يعلن فسخ عقد بلعريبي
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أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، عن فسخ عقد اللاعب، حسين بلعريبي، بالتراضي بين الطرفين.

وجاء في بيان إدارة النسر السطايفي، أمس الأحد، عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك:”توصلت إدارة وفاق سطيف إلى إتفاق، مع اللاعب حسين بلعريبي بفسخ عقده”.

وأضاف البيان:”تم توقيع برتوكول تلقي مستحقات اللاعب العالقة على ثلاث دفعات وفق الإتفاق المبرم بين الطرفين.

وختم بيان الفريق، بشكر اللاعب على ما قدمه للنادي، كما تمنت إدارة الوفاق التوفيق للاعب في بقية مشواره.

Peut être une image de ‎2 personnes, personnes qui pratiquent un sport, plein air et ‎texte qui dit ’‎<GICA ΔΙG فسخ عقد اللاعب حسين لعريبي بالتراضي توصلت ادارة نادي وفاق سطيف إلى اتفاق مع اللاعب حسبن لعريبي علي فسخ عقده بالتراضي وكذا التوقيع علي برتوكول تلقي مستحقاته العالقة علي دفعات وفق الإتفاق المبرم بين ،الطرفين وتتقدم ادارة الفريق بتشكراتها اتها للاعب علي ما قدمه للنادي وتتمني له التوفيق في مشواره الكروي‎’‎‎

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