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الرياضة

وفاق سطيف يعلن فسخ عقود 4 لاعبين

بقلم محمد.ل
وفاق سطيف يعلن فسخ عقود 4 لاعبين
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أعلنت إدارة وفاق سطيف، مساء أمس الجمعة، رسميا عن فسخ عقود 4 لاعبين، خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وأفاد بيان نشرته الصفحة الرسمية للوفاق، بأن الأمر يتعلق بكل من إينو إيكامبي ودالي يوسف وبلهوشات طارق وأكزيز أمين.

مشيرة إلى أن عملية فسخ عقود الرباعي تمت بطريقة ودية، بعدما تحصل المعنيون على كامل مستحقاتهم المالية العالقة.

وشكرت إدارة الوفاق الرباعي، إيكامبي ودالي وبلهوشات وأكزيز، على تسهيل عملية فسخ عقودهم، كما أكدت عزمها على مواصلة عملية تسوية جميع الملفات العالقة من أجل العمل في محيط منظم، وفق الاستراتيجية التي تم تسطيرها.

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