وفاق سطيف يعود بالزاد كاملا من الشلف

عاد فريق وفاق سطيف بالزاد كاملاً من مدينة الشلف بعد فوزه أمام الأولمبي المحلي، بنتيجة هدف دون رد، من إمضاء المهاجم، كينغسلي إيديو، في الدقيقة السادسة من المباراة.

وجرت المباراة، اليوما الجمعة، بملعب محمد بومرزاق بالشلف، ضمن الجولة الـ22 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكان بطل هذه المباراة المدرب التونسي نبيل الكوكي، الذي حافظ على الفوز رغم النقص العددي لكتيبته.

وعرفت المباراة إشهار الحكم البطاقة الحمراء في وجه كلٍ من الحارس طارق بوسدر والقائد دريس شعيبي من جانب وفاق سطيف.

وكان الوفاق السطايفي حضّر للمباراة المهمة التي جرت اليوم، خلال الودية التي جمعته بفريق شباب سنجاس وفاز فيها بسداسية كاملة.

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