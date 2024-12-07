وفاق سطيف يعود بفوز مثير من ميدان حمام عمار و أولمبي الشلف يطيح بترجي مستغانم

تمكن نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، من العودة بإنتصار ثمين، من ميدان ملعب حمام عمار، عند حلوله ضيفا، أمام المستضيف في إفتتاح الجولة الـ12 من الرابطة المحترفة، إتحاد خنشلة.

وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين. ليرفع “النسر السطايفي” رصيده للنقطة الـثامنة عشرة، في المركز الثاني في الترتيب العام للرابطة المحترفة مؤقتا.

كما حقق أولمبي الشلف، الفوز أمام ضيفه ترجي مستغانم، بثنائية نظيفة، لحساب ذات الجولة. وبهذا الفوز الثالث المحقق في الرابطة المحترفة، تمكن “الشلفاوة” من رفع رصيدهم للنقطة الخامسة عشر في المركز السابع في الترتيب العام.

كما ستستكمل غدا الأحد، مباريات الجولة الـ12، بإجراء مواجهتي شبيبة القبائل و نجم مقرة، فيما سيستقبل مولودية وهران إتحاد بسكرة.

وعرفت هذه الجولة من الرابطة المحترفة، تأجيل أربع مواجهات وهي: مولودية الجزائر أمام شبية الساورة، أتلتيك بارادو أمام شباب بلوزداد، شباب قسنطينة أمام مولودية البيض، أولمبيك أقبو أمام إتحاد الجزائر، بسبب إرتباطات أندية مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، شباب بلوزداد وإتحاد الجزائر، بالمنافسات القارية.