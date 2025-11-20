وفاق سطيف يعود بنقطة ثمينة من وهران في أول ظهور للمدرب ميلوتين

عاد وفاق سطيف بنقطة ثمينة من ملعب ميلود هدفي بعد تعادله السلبي أمام مضيفه مولودية وهران، في مباراة قوية لحساب الجولة الثانية عشرة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وشهدت المواجهة أول ظهور رسمي للمدرب الجديد سريدويافيتش ميلوتين، الذي نجح في قيادة فريقه لافتكاك نقطة مهمة خارج الديار أمام منافس قدم أداءً جيدًا بدعم جماهيري كبير من أنصار مولودية وهران.

المباراة اتسمت بالندية والصراع التكتيكي بين مدرب مولودية وهران خوان كارلوس غاريدو ونظيره السطايفي سريدويافيتش ميلوتين، إذ حاول كل طرف فرض أسلوبه دون أن يتمكن أي منهما من الوصول إلى الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة، منح الحكم دهار ضربة جزاء لمولودية وهران قبل أن يتراجع عنها بعد اللجوء لتقنية “الفار”، ما أثار الكثير من الجدل في مدرجات ملعب ميلود هدفي.

وبهذا التعادل، يضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، بينما يخرج وفاق سطيف بمعنويات مرتفعة في بداية عهد مدربه الجديد، فيما غادر أنصار مولودية وهران الملعب بخيبة أمل بعد ضياع فرصة الفوز في الدقائق الأخيرة.