وفاق سطيف يغادر إلى تونس لخوض التربص الصيفي

غادرت تشكيلة وفاق سطيف، صبيحة اليوم السبت، أرض الوطن، باتجاه تونس، من أجل خوض التربص الصيفي، تحسبا للموسم الجديد 2025-2026.

وكشفت إدارة الوفاق، في حسابها على “فيسبوك” أن الفريق توجه بقيادة المدرب أنطوان هاي. نحو الأراضي التونسية، لمباشرة التربص التحضيري الثاني.

مشيرة إلى أن الفريق سيجري تحضيراته الصيفية في مرحلتها الثانية، بمركب “حمام بورقيبة”.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الأندية الجزائرية اختارت الوجهة التونسية، للتحضير للموسم الجديد، في صورة شباب قسنطينة وشباب بلوزداد ومولودية الجزائر.