وفاق سطيف يفاوض أيمن الزلفاني

دخلت إدارة نادي وفاق سطيف، في مفاوضات مع المدرب التونسي، أيمن الزلفاني، لتولي العارضة الفنية للفريق، خلفا للمستقيل خير الدين مضوي.

ووجهت إدارة الوفاق أنظارها للمدرب التونسي أيمن الزلفاني، بعد تراجعها عن فكرة التعاقد مع المدرب السويسري راوول صافو.

وكشفت بعض المصادر، أن المدرب التونسي، الذي يشرف حاليا على تدريب نادي ظفار العماني، لا يمانع في خوض تجربة في البطولة الجزائرية.

وتأمل إدارة وفاق سطيف، في التوصل لإتفاق نهائي مع أيمن الزلفاني، في أقرب الآجال، لتعويض رحيل المدرب السابق للفريق خير الدين مضوي.