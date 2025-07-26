وفاق سطيف يفسخ عقد بيترويبا ومسعود سالم بالتراضي

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم السبت، عن فسخ العقد بالتراضي مع كل من اللاعبين بيترويبا كليمون ومسعود سالم محمد.

وحسب بيان إدارة النادي، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار التقييم الفني الذي يسبق انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

وأوضحت الإدارة السطايفية أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من التعديلات التي تعرفها التشكيلة تحضيرًا للموسم المقبل، في ظل سعي النادي لإعادة ترتيب صفوفه وضمان جاهزية المجموعة وفق رؤية الطاقم الفني.

وقدّمت إدارة الوفاق شكرها للاعبَين على كل ما قدّماه طيلة فترة تواجدهما مع الفريق، متمنية لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما الكروية المستقبلية.