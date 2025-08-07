وفاق سطيف يفسخ عقد عبد الرحمان باشا

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، اليوم الخميس، عن فسخ عقد اللاعب عبد الرحمان باشا بالتراضي بين الطرفين.

وشكرت إدارة وفاق سطيف اللاعب على ما قدمه خلال الفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنية له النجاح في باقي مشواره الرياضي.

وكان باشا قد انضم إلى الوفاق قادمًا من اتحاد العاصمة، غير أن تجربته مع “النسر الأسود” لم تكن موفقة. حيث لم يتمكن من فرض نفسه أو ترك بصمته، في موسم اتسم بصعوبات أثرت على أداء الفريق ككل، والذي اكتفى بالصراع على البقاء في الرابطة الأولى.