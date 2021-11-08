وفاق سطيف يفقد خدمات بن عياد لثلاثة أسابيع

سيغيب مهاجم وفاق سطيف، رياض بن عياد، عن تشكيلة الفريق لثلاثة أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أولمبي الشلف.

وكشف الحساب الرسمي لوفاق سطيف، بأن بن عياد تعرض لخلع على مستوى المرفق، خلال مشاركته في المباراة الأخيرة للفريق.

وقام الطاقم الطبي للوفاق بإسعاف مهاجمهم، بإعادة العظم إلى موضعه، قبل نقله على جناح السرعة إلى المستشفى.

وبعد التحاليل الطبية التي خضع لها اللاعب والكشف المغناطيسي، تقرر وضع مثبت له، مع منحه راحة لثلاثة أسابيع.

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