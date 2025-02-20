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الرياضة

وفاق سطيف يفك عقدة الانتصارات أمام شباب بلوزداد

بقلم عزيز طالبي
وفاق سطيف يفك عقدة الانتصارات أمام شباب بلوزداد
وفاق سطيف
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قاد المدرب التونسي نبيل الكوكي، فريقه وفاق سطيف للفوز أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف، في قمة الجولة الـ17 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، المستقدم الجديد كينغسلاي إيدو، في الدقيقة الـ21 من المباراة التي جرت بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وبهذه النتيجة، تمكن النسر السطايفي من تجديد العهد مع الانتصارات التي غابت عنه منذ جولات عدة.

كما فك الوفاق عقدة الفوز أمام السياربي التي استمرت منذ سنة 2018. في لقاء سيدخل التاريح به المتألق إيدو، الذي افتتح عداده التهديفي في الرابطة المحترفة.

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