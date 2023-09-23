وفاق سطيف يفوز أمام البيض و بسكرة تحسم قمة الجنوب

أسفرت مباريات الجولة الثانية من منافسة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن نتائج متباينة أبرزهم اتحاد بسكرة.

وحقق فريق وفاق سطيف الفوز بهدفين مقابل هدف أمام مولودية البيض بملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف، في حين فاز إتحاد بسكرة بداربي الجنوب الشرقي أمام الصاعد الجديد لفريق واد سوف.

كما انتهت المباراة المثيرة بالتعادل بهدف مقابل هدف، و جاءت النتائج كالتالي:

و سطيف 2 – 1 م البيض

ا بسكرة 3 – 1 ا واد سوف

م وهران 1– 1 ش الساورة

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