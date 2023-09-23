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الرياضة

وفاق سطيف يفوز أمام البيض و بسكرة تحسم قمة الجنوب

بقلم عزيز طالبي
وفاق سطيف يفوز أمام البيض و بسكرة تحسم قمة الجنوب
بسكرة
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أسفرت مباريات الجولة الثانية من منافسة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عن نتائج متباينة أبرزهم اتحاد بسكرة.
وحقق فريق وفاق سطيف الفوز بهدفين مقابل هدف أمام مولودية البيض بملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف، في حين فاز إتحاد بسكرة بداربي الجنوب الشرقي أمام الصاعد الجديد لفريق واد سوف.
كما انتهت المباراة المثيرة بالتعادل بهدف مقابل هدف، و جاءت النتائج كالتالي:
و سطيف 2 – 1 م البيض
ا بسكرة 3 – 1 ا واد سوف
م وهران 1– 1 ش الساورة

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