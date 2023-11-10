وفاق سطيف يفوز أمام الكناري والسياسي يقلب الطاولة على واد سوف

أسفرت الجولة الخامسة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مفاجأت من العيار الثقيل أبرز وفاق سطيف.

وفاز نادي بارادو بهدف مقابل صفر أمام الضيف مولودية وهران بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

كما فاجأ شباب قسنطينة برباعية كاملة مقابل ثلاثة أمام مستضيفه الإتحاد الرياضي السوفي، في اللقاء الذي أدار الحكم المتألق طيب بودربال.

وتمكن فريق وفاق سطيف من الفوز أمام شبيبة القبائل بهدف مقابل صفر، في القمة التي جرت بملعب 8 ماي 1945 بمدينة سطيف، التي عرفت طرد بالبطاقة الحمراء من الطرف القبائلي.

نتائج المباريات

ن بارادو 1 – 0 م وهران

إ سوف 3 – 4 ش قسنطينة

و سطيف 1 – 0 ش القبائل

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