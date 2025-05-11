وفاق سطيف يفوز على أقبو ويقترب من البوديوم

حافظ فريق وفاق سطيف على النقاط الثلاث بملعب 8 ماي 1945 بعد تحقيق الفوز أمام ضيفه أولمبيك أقبو بهدف دون رد في الجولة 25 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة صالح بوشامة في الدقيقة الـ 60، من عمر المواجهة التي عرفت حضور معتبر من جمهور الفريق السطايفي.

ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل المرتبة الرابعة في سلم ترتيب البطولة بعد كل من صاحب المرتبة الثالثة شبيبة القبائل بـ 43 نقطة، و الوصيف شباب بلوزداد بـ 43 نقطة، ومولودية الجزائر الذي يغرد في الصدارة بـ 45 نقطة.

وعزز فريق “النسر الأسود” أماله في مشاركة إفريقية، الموسم القادم، بعد عودته القوية في تحقيق النتائج المبهرة خلال الفترة الأخيرة.