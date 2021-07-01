وفاق سطيف يفوز على السياسي والساورة تُطيح بالكناري

الرياضة
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وفاق سطيف يفوز على السياسي والساورة تُطيح بالكناري
بقلم حواز عبد النور

تغلب أمسية اليوم الخميس فريق وفاق سطيف بصعوبة بالغة على الضيف شباب قسنطينة في مواجهة الجولة ال28 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

المواجهة التي جرت بملعب 08 ماي 1945 بسطيف انتهت بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب أحمد قندوسي في بداية الشوط الثاني ليواصل النسر الأسود تصدره للبطولة وبفارق 6 نقاط عن الملاحق شباب بلوزداد.

وبملعب 20 أوت 1955 ببشار فاز الفريق المحلي شبيبة الساورة على منشط نهائي كأس الكاف شبيبة القبائل بهدفين دون رد من تسجيل بلعيد حميدي وبلحمري، في حين تعادل بالمركب الرياضي العالية إتحاد بسكرة مع الضيف أولمبي المدية بهدفين في كل شبكة.


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