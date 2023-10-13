وفاق سطيف يفوز وديا أمام نجم مقرة

خاض فريق وفاق سطيف، صباح اليوم الجمعة، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فريق نجم مقرة، بملعب “8 ماي 1945”.

وحقق فريق وفاق سطيف، الفوز في هذه المباراة التحضيرية، بنتيجة هدفين لهدف واحد، على حساب نجم مقرة.

وتمكن اللاعب نسيم يطو، من تسجيل الهدف الأول للوفاق، في الدقيقة الـ27، قبل أن يضيف زميله الهدف الثاني في الدقيقة الـ81.

يذكر أن الطاقم الفني لوفاق سطيف، بقيادة المدرب فرانك دوما، برمج هذا اللقاء، مستغلا فترة التوقف الدولي، من أجل تحضير لاعبيه لمباراة الجولة المقبلة من البطولة.