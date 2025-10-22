وفاق سطيف يفوز وديا برباعية أمام اتحاد بوخضرة

خاض تعداد فريق وفاق سطيف، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فريق اتحاد بوخضرة، تحسبا للمباريات المقبلة من البطولة المحترفة.

وسعى مدرب الوفاق، توفيق روابح، اجراء هذه المباراة التحضيرية، من أجل الوقوف على مدى جاهزية لاعبيه.

وتمكن هجوم وفاق سطيف، من تسجيل رباعية كاملة في هذه المباراة التحضيرية، فيما تلقى خط دفاعه ثنائية.

يذكر أن فريق وفاق سطيف، سجل بداية مخيبة هذا الموسم في البطولة المحترفة، ويتواجد حاليا في المركز الـ14 من ترتيب البطولة، بسبع نقاط فقط.