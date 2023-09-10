وفاق سطيف يفوز وديا برباعية على حساب مولودية باتنة

خاض فريق وفاق سطيف، اليوم الأحد، مباراة تحضيرية جديدة، جمعته بمولودية باتنة، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

ونحجت عناصر الوفاق من تسجيل ثنائية في الشوط الاول من هذا اللقاء، عن طريق كل من كوليبالي في الدقيقة الثانية عشر، ولحمري، في الدقيقة الـ29.

وفي المقابل تمكن فيرق مولودية باتنة من تقليص النتيجة، قبل أن يظيف الوفاق ثنائية أخرى عن طريق بن شوشة، لتنتهي المواجهة لصالح الوفاق برباعية مقابل هدفين

يذكر أن وفاق سطيف، سيفتتح مشواره ضمن الموسم الجديد من البطولة المحترفة، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة مضيفه اتحاد خنشلة، ضمن الجولة الاولى.