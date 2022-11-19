وفاق سطيف يفوز وديا على شباب قسنطينة

خاض نادي وفاق سطيف، أمسية اليوم السبت، مباراة ودية تحضيرية، جمعت الفريقان بملعب “8 ماي 1945” بسطيف.

وشهد الشوط الاول من هذه المباراة، ندية كبيرة بين الفريقين، ما خلق فرص سانحة للتهديف من كلا الجانبين لكن دون تجسيد.

كما تمكن الوفاق في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني، من افتتاح باب التسجيل عن طريق اللاعب قناوي، لتنتهي المباراة بهدف دون رد لصالح الوفاق.

وتدخل هذه المباراة ضمن تحضيرات كل من وفاق رسطيف، وشباب قسنطينة، تحسبا لاستئناف منافسة البطولة المحترفة.