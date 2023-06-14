وفاق سطيف يفوز وديا على نجم مقرة

فاز فريق وفاق سطيف، أمس الثلاثاء، بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بنجم مقرة.

واستقبل وفاق سطيف، نجم مقرة، بملعب “8 ماي 1945″، في إطار تحضيرات الفريقين للمباريات المقبلة من البطولة المحترفة.

كما نجح اللاعب عويسي، من تسجيل الهدف الوحيد في هذا اللقاء في الدقيقة الـ47، والذي منح به الفوز للوفاق.

يذكر أن كل من وفاق سطيف، ونجم مقرة، استغلا الفترة الحالية من توقف البطولة بسبب تواريخ الفيفا، من أجل التحضير لباقي مباريات الموسم الجاري.