وفاق سطيف يقترب من ضم الإيفواري سليمان كوليبالي

توصّلت إدارة وفاق سطيف، إلى اتفاق رسمي مع المهاجم الإيفواري، سليمان كوليبالي، لاعب نادي النجم الساحلي التونسي السابق.

وكشف موقع “نسمة سبور” التونسي، بأن صاحب الـ 28 عاما، مرتقب اليوم الثلاثاء، بالجزائر من أجل ترسيم التحاقه بنادي عين الفوارة.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن كوليبالي، الذي سبق له اللعب في الأهلي المصري، ويملك عدة تجارب في إيطاليا وانجلترا واسكتلندا، رفض عرضا رسميا من أحد الأندية الليبية، وفضل الالتحاق بوفاق سطيف.