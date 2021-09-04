وفاق سطيف يقدم لاعبه الجديد ابراهيم فرحي

قدم نادي وفاق سطيف سهرة اليوم السبت لاعبه الجديد ابراهيم فرحي المستقدم من نادي الأولمبي الباجي التونسي، أين لعب على شكل إعارة من النادي الإفريقي بعدما عجز هذا الأخير على تأهيله بسبب عقوبة المنع من الإنتداب المسلطة من طرف الفيفا.

ويشغل اللاعب ابراهيم فرحي منصب وسط ميدان، حيث سبق له وأن حمل ألوان فريق شبيبة الساورة قبل إحترافه في الدوري التونسي.

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