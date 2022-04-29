وفاق سطيف يقصف بالرباعية وسوسطارة تواصل سلسلة النتائج السلبية

أسفرت الجولة 28 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى التي جرت اليوم عن نتائج متباينة بين الفرق التي تبحث عن التأكيد مثل وفاق سطيف وأخرى تسعى لرد الإعتبار.

وفشل الرائد شباب بلوزداد في تعزيز صدارة الترتيب بعد الهزيمة المفاجأة أمام الضيف هلال شلغوم العيد بملعب 20 اوت.

كما سقط اتحاد العاصمة امام مستضيفه نجم مقرة بهدف مقابل صفر من امضاء بوشوارب.

في حين واصل وفاق سطيف سلسلة النتائج الإيجابية إثر فوزه على مستضيفه أولمبي المدية بثلاثية نظيفة.

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

و تلمسان 0 – 2 إ بسكرة

ش بلوزداد 0 – 1 ه شلغوم العيد

ش قسنطينة 1 – 1 أ الاربعاء

نجم مقرة 1 – 0 إ الجزائر

س غيليزان 4 – 5 ج الشلف

أ المدية 1– 4 و سطيف

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