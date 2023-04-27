وفاق سطيف يقصف عين مليلة بثمانية نظيفة

تمكن فريق وفاق سطيف من الفوز أمام جمعية عين مليلة بثمانية أهداف نظيفة في إطار استعدادات الفريقين للتحديات المقبلة.

وقاد المدرب بلال دزيري والقائد ثابتي لتحقيق فوز مهم من الناحية المعنوية قبل تنشيط المباراة المقبلة المهمة في منافسة البطولة.

و تنتظر أبناء الفوارة مباراة صعبة خارج الديار أمام اتحاد خنشلة الذي يسعى كل حظوظه في البقاء رغم صعوبة المهمة.

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