وفاق سطيف يكشف قائمة المسرّحين !

أعلنت إدارة وفاق سطيف عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع عدد من لاعبي الفريق الأول، وذلك في إطار إعادة هيكلة التعداد تحسبًا للموسم الكروي الجديد.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن عقود كل من أكرم جنيط، عماد الدين بوبكر، إبراهيم الخليل بكاكشي، عبد الرؤوف عريب، وحاتم بن الشيخ لفقون قد انتهت رسميًا، ليغادروا صفوف الفريق مع نهاية ارتباطهم بالنادي.

كما كشفت الإدارة عن فسخ عقود كل من يوسف دوار، دانيال فاتاحو، وويلفريد نكايا بالتراضي بين الطرفين، بعد التوصل إلى اتفاق ينهي العلاقة التعاقدية.

وتقدمت إدارة “النسر الأسود” بالشكر لجميع اللاعبين المغادرين، مثمنة ما قدموه من جهود خلال فترة حملهم ألوان النادي، ومتمنية لهم التوفيق في بقية مشوارهم الرياضي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة التغييرات التي يشهدها وفاق سطيف خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار مساعي الإدارة لبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل.