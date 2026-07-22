الرياضة وفاق سطيف يكشف قائمة المسرّحين ! بقلم عزيز طالبي نشر في 22 جويلية 2026 - 20:43 شارك غرِّد أرسل 124 0 أعلنت إدارة وفاق سطيف عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع عدد من لاعبي الفريق الأول، وذلك في إطار إعادة هيكلة التعداد تحسبًا للموسم الكروي الجديد. وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن عقود كل من أكرم جنيط، عماد الدين بوبكر، إبراهيم الخليل بكاكشي، عبد الرؤوف عريب، وحاتم بن الشيخ لفقون قد انتهت رسميًا، ليغادروا صفوف الفريق مع نهاية ارتباطهم بالنادي. كما كشفت الإدارة عن فسخ عقود كل من يوسف دوار، دانيال فاتاحو، وويلفريد نكايا بالتراضي بين الطرفين، بعد التوصل إلى اتفاق ينهي العلاقة التعاقدية. وتقدمت إدارة “النسر الأسود” بالشكر لجميع اللاعبين المغادرين، مثمنة ما قدموه من جهود خلال فترة حملهم ألوان النادي، ومتمنية لهم التوفيق في بقية مشوارهم الرياضي. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة التغييرات التي يشهدها وفاق سطيف خلال فترة الانتقالات الصيفية، في إطار مساعي الإدارة لبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل. رابط دائم : https://nhar.tv/USlDP اقرأ أيضا بيتكوفيتش: "منتخب سويسرا كان أقوى منا على الميدان" الرياضة 03 جويلية شباب بلوزداد في تلمسان تحضيرا للموسم الجديد الرياضة 08 جويلية سوكو خامس صفقات "الكناري" الصيفية الرياضة 04 جويلية بيتكوفيتش: "سندخل مواجهة سويسرا بإيمان كامل في قدرتنا على التأهل" الرياضة 01 جويلية غيموز يستدعي 30 لاعبا لتربص المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما الرياضة 18 جويلية مصر تبهر أمام الأرجنتين.. هدف ياسر إبراهيم وتألق شوبير يمنحان "الفراعنة" الأفضلية في الشوط الأول الرياضة 07 جويلية سليماني: "محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر" الرياضة 04 جويلية حسام حسن: "الأرجنتين لا تستحق الفوز.. وتعرضنا لظلم واضح" الرياضة 07 جويلية رسميا.. تأجيل انطلاق البطولة المحترفة الرياضة 12 جويلية الطفل وسيم: "المراركة إعتدوا عليّ لارتدائي قميص الخضر.. وحديث الرئيس تبون عني شرف عظيم" الرياضة 03 جويلية