وفاق سطيف يمدد عقد حارسه خذايرية

أعلنت إدارة فريق وفاق سطيف، اليوم الجمعة، عن توصلها لاتفاق مع حراسها سفيان خذايرية من أجل تهمديد عقد هذا الأخير مع الفريق.

ونشرت إدارة الوفاق بيان عبر الحساب الرسمي للفريق على “فايس يوك”، أعلنت من خلاله عن تمديد عقد خذايرية.

وأمضى خذايرية، على بروتوكول مع إدارة الوفاق، بالإضافة لملحق تمديد عقده مع الفريق بموسم إضافي، ليواصل بذلك مسيرته مع النادي.

يذكر أن الحارس سفيان خذايرية (32 عاما)، يعد ركيزة أساسية في تشكيلة فريقه وفاق سطيف، صاحب المركز الثاني في ترتيب البطولة.