وفاق سطيف ينجح في اختباره الودي أمام العربي الكويتي

أحرز فريق وفاق سطيف، اليوم الجمعة، الفوز في المواجهة الودية التحضيرية التي جمعتهم بنادي العربي الكويتي.

وفاز الوفاق في هذه المباراة بنتيجة هدفيني لصفر، من امضاء كل من أيمن زروق بوسيف، عبد الرحمان دغموم.

كما كانت هذه المباراة الودية فرصة للمدرب نيبل الكوكي، لمنح وقت لعب لمعظم لاعبيه، والوقوف على مدى جاهزيتهم.

وياتي هذا ضمن التربص الصيفي الذي يجريه الوفاق السطايفي بتونس، تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.