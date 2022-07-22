وفاق سطيف ينفي رحيل دغموم صوب المولودية

نفى فريق وفاق سطيف أمسية اليوم الجمعة رحيل لاعبه، عبد الرحيم دغموم، صوب فريق مولودية الجزائر.

النادي السطايفي نشر بيانا توضيحيا على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” جاء فيه.

“تنفي إدارة الوفاق الرياضي السطايفي الكلام المتداول حول إبرام اتفاق بينها وبين إدارة مولودية العاصمة بخصوص تحويل اللاعب عبد الرحيم دغموم”.

قبل أن يُضيف البيان:”كل ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة”.