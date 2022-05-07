وفاق سطيف ينهزم برباعية كاملة أمام الأهلي المصري

تعرّض وفاق سطيف إلى خسارة قاسية امام مستضيفه الأهلي المصري بملعب السلام في القاهرة برباعية كاملة مقابل صفر في نصف النهائي من منافسة رابطة أبطال افريقيا.

كما ظهر وفاق سطيف بوجه شاحب طيلة التسعين دقيقة رغم الفرص الضئيلة التي صنعها المهاجم جابو زملائه.

كما عرفت المباراة طرد متوسط الميدان أمير قراوي في الدقيقة 35 من عمر الشوط الاول.

و يأمل الحارس خذايرية وزملائه في رد الاعتبار في لقاء الذهاب الذي سيجري بالجزائر. على أمل تحقيق ريمونتادا رغم صعوبة المهمة.

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