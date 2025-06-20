وفاق سطيف ينهي موسمه بالفوز أمام إتحاد بسكرة

تمكن فريق وفاق سطيف من اختتام الموسم الكروي، بتحقيق الفوز أمام ضيفه اتحاد بسكرة بنتيجة هدف دون رد.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، اللاعب أكرم جحنيط في الدقيقة 23 من اللقاء الذي جرى بملعب 8 ماي 1945 بسطيف.

وصعد “النسر الأسود” إلى المرتبة السادسة برصيد 41، في موسم كان غير مستقر للفريق الذي اعتاد اللعب من أجل الألقاب خلال المواسم الماضية.

واختتم الفريق السطايفي موسمه وسط مقاطعة جماهيره، باستثناء بعض المناصرين الذين مرروا رسالتهم لإدارة الفريق من المدرجات، بعدم رضاهم عن نتائج هذا الموسم، وطالبوا بتصحيح الأمور وإعادة الفريق إلى الواجهة بداية من الموسم المقبل.

من جهة أخرى، لعب اتحاد بسكرة آخر مباراة له في الرابطة المحترفة ، بعدما ترسمك سقوطه قبل جولات إلى القسم الثاني هواة.