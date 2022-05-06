وفاق سطيف يواجه الأهلي المصري بألوانه الرسمية

انعقد اليوم الإجتماع التقني الخاص بمباراة وفاق سطيف والأهلي المصري، أين خلص المجتمعون بقرارات مهمة قد تصب في صالح أنباء سطيف.

كما جاءت أبرز القرارات. أن زملاء المهاجم جابو سيدخلون بالقميص الرسمي المخطط بالأبيض والأسود والحارس سيدخل بالبذلة الخضراء.

في حين سيدخل الأهلي باللون الأحمر والحارس بالقميص الأزرق.

كما قال ان المباراة ستلعب بحضور الجمهور. على ان يدخل انصار النسر الأسود من البوابة رقم 4 مع اشتراط اسظهار نسخة من جواز السفر.

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