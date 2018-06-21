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وفاق سطيف يواجه العين الإماراتي في كرواتيا

الرياضة
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وفاق سطيف يواجه العين الإماراتي في كرواتيا
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن نادي العين الإماراتي، عن مكان وموعد، مواجهته نادي وفاق سطيف، ضمن الدور الـ32، من منافسة كأس العرب.

ونشرت إدارة نادي العين، تغريدة عبر الصفحة الرسمية للفريق على “تويتر”، أعلنت من خلالها عن مواجهة وفاق سطيف بكرواتيا في الـ31 جويلية المقبل.

وأشارة إدارة النادي الإماراتي، في ذات التغريدة، إلى أن مباراة العودة ستلعب في الـ4 أوت المقبل، على أن يتم تحديد توقيت المواجهتين في وقت لاحق.

يذكر أن وفاق سطيف يتواجد حاليا بمدينة حمام بورقيبة التونسية، أين يجري تحضيراته الصيفية، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

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