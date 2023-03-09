وفاق سطيف يواجه مولودية الجزائر وديا

برمجت إدارة نادي وفاق سطيف، مباراة ودية تحضيرية، ستجمعها بفريق مولودية الجزائر، تحضيرا لبقية جولات الموسم الجاري.

وكشفت إدارة الوفاق، في بيان عبر الصفحة الرسمية للنادي، عن اتفاقها مع مسؤولي المولودية لخوض مباراة ودية تحضيرية.

كما ياتي هذا القرار بعد تأجيل الرابطة مبارتي الوفاق، أمام شباب بلوزداد، ومولودية الجزائر أمام نجم مقرة، بسب تربص منتخب أقل من 23 عاما.

ومن المقرر أن تجرى هذه المباراة الودية بين وفاق سطيف، ومولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، بملعب الدار البيضاء.