وفاق سطيف يواجه مولودية بريكة وديا

يخوض فريق وفاق سطيف، اليوم السبت، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فريق مولودية بريكة، بملعب “8 ماي 1945”.

وبرمج الطاقم الفني لوفاق سطيف، بقيادة المدرب عمار السويح، هذه المباراة، بعد تأجيال مباراتهم أمام اتحاد العاصمة، بسبب مشاركة هذا الأخيرة في كأس الكونفيدرالية.

ويسعى مدرب الوفاق، من خلال ودية مولودية بريكة، ابقاء لاعبيه في جو المنافسة، وتصحيح بعض الأخطاء، تحسبا لقادم الجولات.

وكشفت إدارة نادي وفاق سطيف، عبر صفحتها الرسمية، بأن المواجهة الودية التي ستجمعم بمولودية بريكة، ستجرى بدون جمهور.