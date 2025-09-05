وفاق سطيف يواصل نزيف النقاط ويتعادل للمرة الثالثة تواليًا !

واصل نادي وفاق سطيف سلسلة تعادلاته في الرابطة المحترفة، بعد أن اكتفى بنقطة جديدة أمام مولودية البيض، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب زكريا مجدوب.

ضمن الجولة الثالثة من المنافسة.

دخل الوفاق المباراة بنية تحقيق أول انتصار له هذا الموسم، ونجح في التقدم خلال الشوط الأول عن طريق المهاجم زروقي، الذي وقع هدف السبق في الدقيقة 33.

لكن رد فعل مولودية البيض جاء سريعًا مع بداية الشوط الثاني، حيث عدّل اللاعب العرفي النتيجة في الدقيقة 46.

رغم تقديمه لأداء مقبول في فترات من المباراة، إلا أن وفاق سطيف يفشل للمرة الثالثة على التوالي في تحقيق الفوز، بعد تعادله في الجولتين السابقتين أمام اتحاد خنشلة خارج الديار، وشبيبة الساورة داخل ملعبه.

ليصبح في رصيده 3 نقاط من ثلاث مباريات، يحتل بها المركز الثامن مؤقتًا.

من جهتها، تنفست مولودية البيض الصعداء بتحقيق أول نقطة منذ انطلاق الموسم، بعد خسارتين متتاليتين أمام النادي الرياضي القسنطيني في الجولة الأولى، ومستقبل الرويسات في الجولة الثانية.