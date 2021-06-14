وفاق سطيف يودع طعنا لدى “التاس”

أودعت إدارة وفاق سطيف طعنا لدى المحكمة الرياضية الجزائرية “تاس”، بخصوص نقاط مباراتها أمام سريع غليزان.

وكشفت إدارة النادي السطايفي، أنه وبعد الرد السلبي الذي تلقاه الفريق من لجنة الأخلاقيات، تم إيداع طعن لدى المحكمة الرياضية.

وكانت لجنة الأخلاقيات، قد أيدت في وقت سابق، قرار لجنة الانضباط، القاضي برفض الإحترازات المقدمة ضد لاعب سريع غليزان كوالخير، الذي شارك وهو معاقب، بالإضافة لخصم نقطة من الوفاق.

وتسعى إدارة النادي السطايفي، من خلال الطعن المقدم لدى “التاس“، استرجاع النقطة التي تم خصمها من رصيد الفريق، بالإضافة لنقاط مباراتها أمام سريع غليزان.