وفاق سطيف يُطمئن بخصوص إصابة بوشامة

طمأنت إدارة وفاق سطيف، على لسان طبيب الفريق، اسماعيل زوبيري، الأنصار بخصوص الحالة الصحية للاعب صلاح الدين بوشامة، حول إصابته بحجر طائش، على مستوى الرأس، في لقاء أمس، أمام المضيف اتحاد بسكرة.

وقالت إدارة الوفاق، إنّ حالة اللاعب جيدة ولا تستدعي القلق. حيث قام الطاقم الطبي بإجراء الفحص الأولي على مستوى أرضية الميدان فور وقوع الحادثة.

مبرزة بأنه قد تم تقييم الإصابة وفقا لنظام تصنيف ومعايير طبية محددة. واعتبر أن الحالة ليست خطيرة، مما سمح لبوشامة، بإكمال المباراة حتى نهايتها، مع استكمال الاجراءات الطبية فور انتهاءها، وإعادة تقييم الإصابة بشكل دقيق وكامل.

وفي الأخير، أبرزت الادارة السطايفية، بأن بوشامة، أجرى تصويرا مقطعيا للدماغ، بطلب من طبيب الفريق. لاستبعاد أي مضاعفات داخل الجمجمة، وجاءت نتائج التصوير طبيعية وسليمة.