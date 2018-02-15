وفاق سطيف يُعقد وضعية السياربي والبساكرة يتنفسون

فاز إتحاد بسكرة أمسية اليوم على أولمبي المدية بهدفين دون رد في الجولة 20 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل ثنائية اللقاء الذي إحتضنه المركب الرياضي العالية ببسكرة كل من هشام معنصر وياسر برباش في الدقيقتين 20 و30.

وسحق نصر حسين داي ضيفه إتحاد البليدة برباعية لهدف وحيد بملعب 20 أوت 1956 بالعاصمة ليُقربه أكثر من السقوط.

وسجل رباعية النصرية كل من براهيمي، قاسمي من ركلة جزاء، حراق وخاسف في الدقائق 49، 68، 71 و85 على التوالي.

فيما وقع الهدف الوحيد للضيوف سامي فريوي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وتأزمت وضعية فريق شباب بلوزداد بخسارته ضد مُضيفه وفاق سطيف بثنائية لهدف على ملعب 8 ماي بسطيف.

تقدم للسياربي نعماني في الدقيقة 7 قبل أن يُعدل بن عياد للسطايفية في الدقيقة 58 ويُضيف حدوش الهدف الثاني في الدقيقة 67.