وفاق سطيف يُقدم طلبا رسميا لاستقبال الرجاء بالجمهور !

قدم فريق وفاق سطيف اليوم الإثنين طلبا رسميا للسلطات من أجل استقبال الرجاء البيضاوي المغربي بحضور الجمهور.

الإدارة السطايفية نشرت بيانا رسميا على حساب الفريق في موقع التواصل الاجتماعي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

كما جاء في البيان:”تُعلم إدارة الوفاق أنصارها بأنها قدمت طلب رسمي للسلطات المعنية من أجل حضور الجمهور أمام الرجاء البيضاوي المغربي”.

وأضافت:”ستعمل إدارة الوفاق جاهدة من أجل الحصول على موافقة السلطات لسماح بحضور الجمهور”.

كما وعدت إدارة وفاق سطيف بتطبيق البروتوكول الصحي المطلوب من قبل الكاف.