وفاق سطيف يحقق ثاني انتصار هذا الموسم ويرتقي للمركز الرابع

تمكن وفاق سطيف، اليوم الجمعة، من تحقيق ثاني انتصار له هذا الموسم، في منافسات الرابطة المحترفة.

وحقق أشبال المدرب، رضا بن دريس، الفوز أمام الضيف، ترجي مستغانم، في إطار الجولة الخامسة، بهدف دون رد، من توقيع اللاعب، مولاي عبد القادر، من علامة الجزاء، في الدقيقة الـ69.

ورفع وفاق سطيف رصيده للنقطة الثامنة في المركز الرابع في سلم ترتيب الرابطة المحترفة.

بعد أن حقق الفوز في الجولة الأولى أمام مولودية البيض، وتعادلين أمام شباب بلوزداد ونجم مقرة، وخسارة أمام شبيبة الساورة.

فيما تجمد رصيد ترجي مستغانم عند النقطة الرابعة، في المركز الـ11 في سلم ترتيب البطولة.

بعد فوز أمام مولودية وهران في الجولة الأولى، وتعادل أمام شباب قسنطينة في الجولة الثانية، وخسارتين أمام اتحاد خنشلة ووفاق سطيف.