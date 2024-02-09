وفاق سطيف يعود إلى سكة الانتصارات والشلف تخطف نقطة ثمينة من وهران

عاد فريق وفاق سطيف إلى سكة الإنتصارات بعد تحقيق الفوز أمام إتحاد خنشلة بثنائية مقابل واحد في المباراة التي جرت بملعب 8 ماي 1945.

وعرفت مباراة الجولة 16 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تحقيق “النسر الأسود” إنطلاقة قوية بتحقيق فوز جديد.

إلى جانب ذلك، عرفت نفس الجولة عودة أولمبي الشلف بنقطة ثمينة أمام المستضيف مولودية وهران، بعد فرض التعادل بهدف مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بملعب “أحمد زبانة”.

نتائج الجولة:

م وهران 1 – 1 أ الشلف

و سطيف 2 – 1 إ خنشلة

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