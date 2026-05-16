وفاق سوق أهراس يعود إلى قسم ما بين الرابطات بعد 14 سنة من الغياب

وسط أجواء حماسية كبيرة داخل ملعب سوق أهراس، امتزجت دموع الفرح بهتافات الجماهير التي عاشت تسعين دقيقة على وقع حلم الصعود من جديد، إلى غاية صافرة النهاية التي أعلنت عودة الوفاق رسميًا إلى قسم ما بين الرابطات بعد غياب دام 14 سنة.

دخل وفاق سوق أهراس مباراته أمام أولمبي الطارف بشعار “لا بديل عن الفوز”، في لقاء اعتبره الأنصار بمثابة نهائي الموسم. ومنذ الدقائق الأولى، بدا واضحًا إصرار أصحاب الأرض على حسم المواجهة، مدعومين بحضور جماهيري غفير صنع أجواء استثنائية في المدرجات.

الوفاق فرض نسقه سريعًا ونجح في التحكم بمجريات اللعب، حيث لعب اللاعبون بروح قتالية عالية، وكأن كل كرة تمثل مصير موسم كامل. الضغط المتواصل أثمر أهدافًا منحت الفريق أفضلية واضحة، في وقت حاول فيه أولمبي الطارف العودة في النتيجة دون جدوى أمام عزيمة المحليين.

ومع مرور الدقائق، تحولت المدرجات إلى لوحة احتفالية كبيرة، خاصة بعد تأكد الجميع من اقتراب تحقيق الحلم المنتظر. واستمر الوفاق في تقديم مباراة قوية إلى غاية صافرة النهاية

انتهت التسعون دقيقة، لكن فرحة أبناء سوق أهراس كانت أكبر من مجرد انتصار كروي، بعدما تحقق حلم العودة الذي انتظرته الجماهير طيلة أربعة عشر عامًا كاملة. صفحة جديدة يأمل الأنصار أن تكون بداية لعودة الفريق إلى الواجهة من جديد