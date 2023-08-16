وفاق عين توتة يتعثر في افتتاح مشواره ضمن البطولة العربية لكرة اليد

انهزم فريق وفاق عين توتة، لكرة اليد، اليوم الأربعاء، أمام نظيره نادي الزمالك المصري، في أول مباراة له ضمن البطولة العربية للأندية 2023، الجارية بالسعودية.

وأنهى ممثل الجزائر في هذه البطولة، الشوط الاول من مباراته أمام الزمالك المصري، متأخرا في النتيجة بـ18-13.

كما عجز فريق وفاق عين توتة، من العودة في النتيجة، خلال باقي أطوار هذه المباراة التي انتهت اصلح الفريق المصري بنتيجة 34-28.

يذكر أن فريق عين توتة، يشارك في هذه البطولة العربية، المؤهلة لكأس العالم للاندية، ضمن المجموعة الاولى، إلى جانب كل من الزمالك المصري، الهدى السعودي، العربي الكويتي، والشعلة اليمني.