وفاق عين توتة ينهزم في ثاني مباراة له ضمن البطولة العربية لكرة اليد

سجل فريق وفاق عين توتة (أكابر رجال)، ثاني هزيمة له، أمس الخميس، ضمن البطولة العربية لكرة اليد الجارية في السعودية.

وجاءت هذه الهزيمة الثانية لممثل الجزائر في البطولة العربية لكرة اليد، على حساب فريق الهدى السعودي، بنتيجة (22-26).

وتأتي هذه الهزيمة، بعد تلك التي تلقاها فريق وفاق عين توتة، في خرجته الاولى ضمن هذه البطولة، على يد الزمالك المصري (34-28).

يذكر أن فريق عين توتة، يشارك في هذه البطولة العربية، المؤهلة لكأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب كل من الزمالك المصري، الهدى السعودي، العربي الكويتي، والشعلة اليمني.