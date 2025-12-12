وفاق تيسمسيلت لكرة اليد يحصد أول نقطتين في افتتاح موسم واعد

حقق نادي وفاق تيسمسيلت لكرة اليد أول انتصار له هذا الموسم، بعد مباراة قوية ومثيرة جمعته بالضيف شباب أدغا (أدرار)، ليضيف إلى رصيده أول نقطتين ثمينتين في بطولة هذا العام.

المواجهة اتسمت بالندية والسرعة منذ دقائقها الأولى، حيث سعى الوفاق إلى فرض أسلوب لعبه على أرضية الميدان، معتمدًا على صلابة الدفاع وسرعة الهجمات المرتدة. وتمكن اللاعبون من الحفاظ على التقدم في أغلب فترات اللقاء رغم الضغط الكبير الذي مارسه الفريق الضيف.

وبفضل الأداء الجماعي وروح التحدي التي ظهر بها عناصر الوفاق، نجح الفريق في إنهاء المقابلة لصالحه، وسط فرحة كبيرة من الطاقم الفني والإداري والمناصرين الذين حضروا لتشجيع الفريق.

هذا الفوز يمنح دفعة معنوية قوية لنادي وفاق تيسمسيلت في بداية مشوار البطولة، ويعكس استعداد الفريق لمواصلة تحقيق نتائج إيجابية خلال الجولات المقبلة.