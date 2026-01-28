وفاق سطيف يضم رسميًا الهداف الإيفواري ڨناوا دانيال

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف تعاقدها رسميًا مع المهاجم الدولي الإيفواري ڨناوا دانيال، في إطار تدعيم التشكيلة تحسبًا للاستحقاقات المقبلة.

ورحّبت إدارة “النسر الأسود” باللاعب الجديد، متمنية له التوفيق والنجاح بقميص الفريق، والمساهمة في تحقيق تطلعات جماهير الكحلة، من خلال تقديم الإضافة المنتظرة فوق المستطيل الأخضر.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم، استقدام لاعبَين دوليَّين آخرين، ويتعلق الأمر بالمدافع الدولي الغابوني أومفيا كيلا، الذي يشغل منصب مدافع محوري، حيث ينتظر أن يعزز الخط الخلفي للفريق ويمنحه مزيدًا من الصلابة والانضباط التكتيكي.

إضافة إلى المهاجم الدولي الكونغولي، ويلفريد نكايا، الذي ينشط في منصب جناح هجومي، ويتميز بالسرعة والجرأة الهجومية.

وتأتي هذه التعاقدات في إطار سعي إدارة النادي إلى تدعيم التعداد بعناصر قادرة على تقديم إضافة نوعية خلال المرحلة القادمة.