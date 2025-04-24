وفاق سطيف يفرض التعادل على بارادو ويقترب من “البوديوم”

انتهت القمة الكروية بين نادي بارادو وضيفه وفاق سطيف بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ضمن افتتاح الجولة الـ24 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعرفت المباراة تألق لاعب بارادو، عادل بولبينة، بفنياته الكبيرة، كما كاد أن يسجل هدفا جميلا جدا عن طريقة مخالفة مباشرة. تصدى لها حارس الوفاق، طارق بوسدر.

وبهذا التعادل، رفع نادي بارادو رصيده إلى 32 نقطة في المرتبة السابعة. في حين يحتل وفاق سطيف المرتبة الرابعة بـ35 نقطة. ليقترب أكثر من البوديوم وضمان مشاركة إفريقية الموسم القادم.

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