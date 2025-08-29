وفاق سطيف يواصل التعثر والرويسات تحقق الفوز الثاني تواليا

اكتفى وفاق سطيف بالتعادل (1-1) أمام ضيفه شبيبة الساورة، في مباراة احتضنها ملعب 8 ماي 1945، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من الرابطة المحترفة.

ورغم أن أصحاب الأرض كانوا سباقين إلى التسجيل عن طريق إيبيدي بيراماهير، من ركلة جزاء في الدقيقة 52، إلا أن ردّ فعل الضيوف جاء سريعًا. إذ عادل المهاجم وايو، النتيجة في الدقيقة 65، ليعود فريق الساورة بنقطة ثمينة من سطيف.

وبهذا التعادل، يكون وفاق سطيف قد فشل في تحقيق أول فوز له بعد مرور جولتين من البطولة. بعدما تعادل أيضًا في الجولة الافتتاحية أمام اتحاد خنشلة.

من جهتها، نجحت شبيبة الساورة في تفادي خسارة ثانية على التوالي. وحققت أول نقطة لها هذا الموسم بعد سقوطها في الجولة الأولى على أرضها أمام الصاعد الجديد مستقبل الرويسات (1-2).

ورغم البداية الباهتة، إلا أن التعادل خارج الديار أمام فريق بحجم الوفاق يمنح بعض الثقة للفريق قبل الجولات القادمة.

وفي مباراة أخرى، واصل نادي مستقبل الرويسات عروضه القوية والمفاجِئة في انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة، بعدما حقق فوزه الثاني تواليًا.

ليتقاسم صدارة الترتيب مؤقتًا مع أولمبيك آقبو بـرصيد 6 نقاط لكل منهما.

ففي الجولة الثانية، نجح الرويسات في اقتناص فوز ثمين أمام مولودية البيض بنتيجة 1-0، بفضل هدف وقّعه المهاجم بن خيرة في الدقيقة 42، مانحًا فريقه ثلاث نقاط غالية على ملعبه، ومؤكدًا أن فوز الجولة الأولى لم يكن صدفة.

وكان الفريق قد افتتح موسمه بانتصار ثمين خارج الديار أمام شبيبة الساورة بهدفين مقابل هدف. في مباراة أظهرت شخصية الفريق وقدرته على مواجهة فرق تملك خبرة أكبر في المحترف الأول.

ومع الفوز الثاني، يوجه مستقبل الرويسات رسالة واضحة مفادها أنه ليس مجرد صاعد جديد، بل لديه ما يقدّمه هذا الموسم.