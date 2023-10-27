وفد أطباء أوروبيين يدخل إلى قطاع غزة وهذه مهمته

كشفت وسائل إعلام، أن وفد من الأطباء الأوروبيين دخل اليوم الجمعة قطاع غزة عبر معبر رفح.

وحسبما أفاد مراسل موقع “سكاي نيوز عربية”، يتألف الوفد من 9 أطباء أوروبيين متخصصين في “جراحات الحروب”. ويحملون معدات طبية مخصصة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة.

كما دخل مع الوفد مهندس متفجرات، متخصص في فحص الأجسام غير المنفجرة، وفق مراسلنا.

وسيوزع الأطباء على مستشفيات محافظة جنوب غزة، بعد الانتهاء الترتيبات الأمنية اللازمة. وجرى التنسيق لدخول الوفد عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هذا وكشف مصدر في الهلال الأحمر المصري، عن دخول 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح. تحتوي جميعها أغذية وأدوية ومستلزمات طبية.

وبذلك وصل عدد الشاحنات التي وصلت الجانب الفلسطيني حتى اللحظة إلى 84، فيما لم يتم السماح حتى الآن بإدخال الوقود.