وفد أكاديمي صيني يزور المدرسة الوطنية للإدارة “أحمد مولاي مدغري”

قام اليوم وفد رفيع المستوى عن أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة برئاسة غونغ ويبين، نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية بزيارة إلى المدرسة الوطنية للإدارة ” أحمد مولاي مدغري “. ويأتي هذا في اطار التعاون الثنائي المشترك الجزائري الصيني،

وكان في استقبال الوفد الصيني كل من المدير العام للمدرسة، مدير التكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأمين العام للمدرسة وإطاراتها.

وبعد أن اطلع الوفد على مختلف مرافق وهياكل المدرسة أين قدمت له شروحات حول نشاطات مختلف مصالحها، تم عقد لقاء جمع مسؤولي كلا المؤسستين حيث تم فيه تبادل الآراء ومناقشة فرص تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين وكذا الآفاق المستقبلية المشتركة.

وبالمناسبة، قدّم “البروفيسور تاو بو” ، مدير عام قسم الإشتراكية العلمية بالأكاديمية الصينية محاضرة لفائدة تلاميذ المدرسة بعنوان ” تاريخ أكاديمية الصين الوطنية، ودورها ومكانتها في تدريب وتعليم الكوادر في الصين”، وبعدها تم فتح نقاش تفاعلي بين التلاميذ والأستاذ المحاضر.